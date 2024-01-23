Атака рф на Київ: відомо про 7 постраждалих

У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки відомо вже про 7 постраждалих людей, шістьох з них госпіталізували, підлітку надали допомогу на місці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці. - написав Кличко у Telegram.

Як зазначив мер, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Усі вони госпіталізовані.

Окрім того, у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. У квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу, вказав він.

Згодом Кличко додав, що у Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці.

За даними КМВА у Telegram, станом на 7:57 з’явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом’янському районі міста. Інформація уточнюється.

Також там підтвердили, що інформація щодо пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася, але поруч з ДНЗ загорілися авто.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона. Повідомлялося про щонайменше 2 постраждалих.

Годиною раніше ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом.