Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших
Киев • УНН
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки в Киеве пострадали семь человек, шестеро из которых были госпитализированы, а одному подростку оказали помощь на месте.
В Киеве в результате утренней вражеской атаки известно уже о 7 пострадавших людях, шестерых из них госпитализировали, подростку оказали помощь на месте. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых людей госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте
Как отметил мэр, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.
Кроме того, в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажи. В квартире, где пожар, обнаружили одну пострадавшую, указал он.
Впоследствии Кличко добавил, что в Святошинском районе пылает нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.
По данным КГВА в Telegram, по состоянию на 7:57 появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется.
Также там подтвердили, что информация о повреждении детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с ним загорелось авто.
Напомним
Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона. Сообщалось о по меньшей мере 2 пострадавших.
Часом ранее враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадание зафиксировано в самом Харькове, есть перебои с водой и светом.
Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки в Киеве пострадали семь человек, шестеро из которых были госпитализированы, а одному подростку оказали помощь на месте.
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