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Ракетний обстріл у Києві: є поранені, пошкоджено будинки, дитячий садок та автомобілі

Ракетний обстріл у Києві: є поранені, пошкоджено будинки, дитячий садок та автомобілі

Київ • УНН

 • 35650 перегляди

Відомі перші наслідки ранкового ракетного обстрілу Києва. Кілька людей отримали поранення, пошкоджено майно та будівлі. Аварійні служби відправлено на виклики.

Внаслідок ракетного удару по Києву відомо щонайменше про двох поранених. Про це повідомили у Київській ОВА, передає УНН.

Деталі

У КОВА повідомили, що на Святошино зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Також попередньо відомо про пошкодження дитячого садочку та одного будинку.

Вже відомо щонайменше про одного пораненого, проте, інформація уточнюється.

Оперативні служби слідують на місце.

У Солом'янському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає

- написав також Віталій Кличко.

Він повідомив, що люди звернулися до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі, одного постраждалого госпіталізували.

Загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце

- написав Кличко.

Нагадаємо

Зранку вибухи пролунали у Харкові та Києві, коли російська армія розпочала масовану атаку. Мери міст закликають громадян залишатися в укриттях на тлі активності протиповітряної оборони та жертв.

Анастасія Рябоконь

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