Ракетний обстріл у Києві: є поранені, пошкоджено будинки, дитячий садок та автомобілі
Київ • УНН
Відомі перші наслідки ранкового ракетного обстрілу Києва. Кілька людей отримали поранення, пошкоджено майно та будівлі. Аварійні служби відправлено на виклики.
Внаслідок ракетного удару по Києву відомо щонайменше про двох поранених. Про це повідомили у Київській ОВА, передає УНН.
Деталі
У КОВА повідомили, що на Святошино зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Також попередньо відомо про пошкодження дитячого садочку та одного будинку.
Вже відомо щонайменше про одного пораненого, проте, інформація уточнюється.
Оперативні служби слідують на місце.
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Він повідомив, що люди звернулися до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі, одного постраждалого госпіталізували.
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