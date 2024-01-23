У Києві та Харкові пролунали повторні вибухи
Київ • УНН
Неодноразові вибухи пролунали у Харкові та Києві, Україна, коли російська армія розпочала масовану атаку. Мери міст закликають громадян залишатися в укриттях на тлі активності протиповітряної оборони та жертв.
У Харкові та Києві прогриміли повторні вибухи. Про це повідомили міський голова столиці Віталій Кличко та міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!
Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті
Нагадаємо
Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи вже лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона.
Годиною раніше ворог вдарив із ракет С-300 по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі.
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