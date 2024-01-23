На фронті відбулося 68 бойових зіткнень на добу – Генштаб
Київ • УНН
Міністерство оборони України повідомило про 68 бойових зіткнень по всій лінії фронту, під час яких ворог завдав три ракетних удари, 65 авіаударів та 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військах та населених пунктах. Серед них були повноцінні штурмові дії та спроби наступу на кількох напрямках, зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському, які були успішно відбиті.
Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.
Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб23.01.24, 06:53 • 149177 переглядiв