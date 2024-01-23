На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб
Министерство обороны Украины сообщило о 68 боевых столкновениях по всей линии фронта, во время которых враг нанес три ракетных удара, 65 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и населенным пунктам. Среди них были полноценные штурмовые действия и попытки наступления на нескольких направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском, которые были успешно отбиты.
В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины, Киеве, раздались взрывы, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах после предупреждений о возможных запусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, попав в пункт управления, артиллерийское подразделение и радиолокационную станцию. Также была уничтожена управляемая ракета Х-59.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы
23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
23 января: День почерка, День измерения своей стопы
Событие было основано в 1977 году в США по инициативе Ассоциации производителей письменных приборов.
Оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти - представитель Британии в ООН
Вследствие полномасштабного вторжения в Украину, экономика России потеряла более 400 млрд долларов из-за санкций.
Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, предупреждает, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, это может привести к "катастрофическим последствиям" для страны. Отказ может также повлиять на взносы других стран.
Надо быть готовым к войне - главнокомандующий ВС Норвегии
Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен отметил насущную необходимость усиления обороны страны от потенциальной российской агрессии в течение следующих нескольких лет. Он назвал ускорение наращивания Россией военного потенциала и переход к военной экономике основными причинами беспокойства.
ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях
Организация Объединенных Наций открыла банковский счет в неназванном российском банке, на который не распространяются санкции, что позволяет осуществлять операции в рублях. Это произошло в то время, когда "Совкомбанк" обратился в Казначейство США за лицензией на уплату членских взносов в Экологической климатической инициативе ООН.
Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом
Мэр Харькова сообщил, что российские войска попали в жилой район, повредив дом. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.