На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте. В общем враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника неподалеку Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражена 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб