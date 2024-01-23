Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, попав в пункт управления, артиллерийское подразделение и радиолокационную станцию. Также была уничтожена управляемая ракета Х-59.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы
23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
23 января: День почерка, День измерения своей стопы
Событие было основано в 1977 году в США по инициативе Ассоциации производителей письменных приборов.
Оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти - представитель Британии в ООН
Вследствие полномасштабного вторжения в Украину, экономика России потеряла более 400 млрд долларов из-за санкций.
Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, предупреждает, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, это может привести к "катастрофическим последствиям" для страны. Отказ может также повлиять на взносы других стран.
Надо быть готовым к войне - главнокомандующий ВС Норвегии
Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен отметил насущную необходимость усиления обороны страны от потенциальной российской агрессии в течение следующих нескольких лет. Он назвал ускорение наращивания Россией военного потенциала и переход к военной экономике основными причинами беспокойства.
ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях
Организация Объединенных Наций открыла банковский счет в неназванном российском банке, на который не распространяются санкции, что позволяет осуществлять операции в рублях. Это произошло в то время, когда "Совкомбанк" обратился в Казначейство США за лицензией на уплату членских взносов в Экологической климатической инициативе ООН.
Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом
Мэр Харькова сообщил, что российские войска попали в жилой район, повредив дом. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.
Российские ракеты "Кинжал" проигрывают бой с Patriot, это разочаровывает Китай - СМИ
Китайские оборонные эксперты разочарованы возможностями российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" после того, как несколько из них были сбиты Украиной с помощью системы "Патриот". Эти выводы важны для Китая, который готовится к потенциальным конфликтам с США, в частности, по Тайваню.
Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, объявил следующие несколько месяцев критически важными для защиты Украины от продолжающейся российской агрессии. Он отметил необходимость быстрого оказания поддержки со стороны Конгресса на фоне сокращения поставок оружия.