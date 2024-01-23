Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях

Организация Объединенных Наций открыла банковский счет в неназванном российском банке, на который не распространяются санкции, что позволяет осуществлять операции в рублях. Это произошло в то время, когда "Совкомбанк" обратился в Казначейство США за лицензией на уплату членских взносов в Экологической климатической инициативе ООН.