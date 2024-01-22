Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Министерство обороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом. Это произошло после того, как в прошлом году вероятное использование Китаем шпионских воздушных шаров стало глобальной проблемой.