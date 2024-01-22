Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

Украинская ПВО ночью сбила восемь дронов оккупантов из восьми запущенных. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 22 января враг атаковал с помощью восьми ударных беспилотников типа Shahed-136/131 из района российского города Приморско-Ахтарск.

Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

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