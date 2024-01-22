Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  185299 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  238947 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  205461 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  199204 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  205717 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  189014 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  180742 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  168365 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  164143 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162692 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили восемь ударных беспилотников, запущенных из российского города Приморско-Ахтарск. Операция проходила в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Война •   •  6310 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли

Более 40 человек погибли во время оползней на юго-западе Китая, что повлекло эвакуацию 500 человек из двух сел. Спасатели развернули поиски пропавших без вести.

Новости Мира •   •  5392 просмотра
В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли

День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января

Сегодня во всем мире отмечают День светлого Брауни, особенно в Соединенных Штатах Америки, где этот десерт чрезвычайно популярен.

УНН Lite •   •  6876 просмотра
День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января

Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Министерство обороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом. Это произошло после того, как в прошлом году вероятное использование Китаем шпионских воздушных шаров стало глобальной проблемой.

Новости Мира •   •  8455 просмотра
Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле

После 16 лет переговоров Швейцария и Индия достигли договоренности по соглашению о свободной торговле, сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин. Сейчас чиновники завершают согласование деталей.

Экономика •   •  11468 просмотра
Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле

Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море

Двое моряков ВМС США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море у берегов Сомали. Поиски охватили 21 000 квадратных миль с помощью США, Японии, Испании и береговой охраны США.

Новости Мира •   •  9641 просмотра
Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море

Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии

Украинский азиатский черный медведь по имени Ямполь, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.

Общество •   •  11939 просмотра
Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии

Из-за непогоды в США погибли почти 90 человек

Суровая погода в Соединенных Штатах привела к гибели по меньшей мере 89 человек за последнюю неделю, причем смертельные случаи были зафиксированы во многих штатах. Эта опасная погода сохраняется, создавая угрозу по всей стране.

Новости Мира •   •  12740 просмотра
Из-за непогоды в США погибли почти 90 человек

Для украинской победы важна поддержка экономики со стороны США - Прицкер

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер подчеркивает важность экономической помощи США для Украины в противостоянии российской агрессии. Она утверждает, что это может помочь стимулировать украинскую экономику, уменьшить зависимость от международной поддержки и способствовать созданию свободного от коррупции, конкурентного рынка.

Экономика •   •  14307 просмотра
Для украинской победы важна поддержка экономики со стороны США - Прицкер

WSJ: Евросоюз разрабатывает новый план военной помощи Украине на 22 миллиарда долларов

Европейская служба внешних дел разработала план предоставления военной помощи Украине на сумму более 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. План предусматривает создание фонда для совместной закупки вооружений и военной подготовки, средства из которого будут возвращены странам ЕС.

Политика •   •  15199 просмотра
WSJ: Евросоюз разрабатывает новый план военной помощи Украине на 22 миллиарда долларов