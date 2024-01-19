В небе над Украиной зафиксировали пять групп вражеских дронов - Воздушные силы
Оккупанты запустили пять групп беспилотников. В Воздушных силах предупреждают о движении дронов на юге страны.
На Закарпатье до сих пор подтопленными остаются 11 дворов и 330 га сельскохозяйственных угодий - ОВА
В результате сильных дождей было подтоплено 11 домохозяйств и 330 гектаров сельхозугодий на Закарпатье, Украина. По словам начальника Закарпатского областного управления водного хозяйства Виктора Микиты, паводковая вода спадает, и большинство дорог восстановлено.
США избегут "шатдауна": Байден подписал временный бюджет
Президент США Джо Байден подписал временный бюджет. Это позволит избежать "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства.
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем авто устройство для прослушивания
Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем автомобиле систему слежения и прослушивания, которую, по ее оценкам, установили около десяти дней назад. Она планирует сообщить об этом вторжении в личную жизнь в правоохранительные органы.
Бизнесмена Игоря Мазепу отправили под стражу и определили залог в 349 млн грн
Игоря Мазепу, украинского бизнесмена, арестовали и назначили залог в размере 349 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к сделке по отчуждению земли критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.
Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу
Двое подозреваемых по делу украинского бизнесмена Игоря Мазепы были помещены под арест с возможностью внесения залога по решению киевского суда.
МВД показали как работает "Ярость" на Бахмутском направлении
Бригада "Ярость" Национальной гвардии Украины демонстрирует свои возможности в атаке на оккупантов с помощью беспилотников. Как сообщается, за неделю они уничтожили 90 единиц российской военной техники.
Польские фермеры начнут масштабный протест из-за увеличения конкуренции со стороны Украины
Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против проблем в аграрном секторе и наплыва украинского сельскохозяйственного импорта.
ВАКС требует взыскать с депутата Марганецкого горсовета 2,25 млн грн из-за приобретения элитной недвижимости в Днепре
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал 2,25 млн грн у депутата Марганецкого городского совета из-за необоснованности активов. Было установлено, что средства не могли быть получены из законных источников.
Украина ищет посредничества ради освобождения защитников "Азовстали" и других пленных - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ищет посредников, которые помогут освободить гражданских и военных, в частности защитников "Азовстали", которые сейчас находятся в плену.