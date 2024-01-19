В небе над Украиной зафиксировали пять групп вражеских дронов - Воздушные силы

Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем авто устройство для прослушивания

Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем автомобиле систему слежения и прослушивания, которую, по ее оценкам, установили около десяти дней назад. Она планирует сообщить об этом вторжении в личную жизнь в правоохранительные органы.