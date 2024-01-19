У небі над Україною зафіксували п'ять груп ворожих дронів - Повітряні сили
Київ • УНН
Окупанти запустили п'ять груп безпілотників. У Повітряних силах попереджають про рух дронів на півдні країни.
У Повітряних силах зафіксували п'ять груп ворожих дронів, передає УНН.
Що відомо про рух російських безпілотників:
Перша група у Кіровоградській області курсом на північ;
Друга група на Одещині курсом на північний захід у напрямку Вінницької області;
Третя та четверта групи у Миколаївській області курс північно-західний;
П'ята група рузається з півдня у Херсонській області у напрямку Миколаївської області.
Українські військові знищили два ворожі безпілотники над Сумщиною17.01.24, 21:55 • 27930 переглядiв