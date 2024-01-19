У небі над Україною зафіксували п'ять груп ворожих дронів - Повітряні сили

У Повітряних силах зафіксували п'ять груп ворожих дронів, передає УНН.

Що відомо про рух російських безпілотників:

Перша група у Кіровоградській області курсом на північ;

Друга група на Одещині курсом на північний захід у напрямку Вінницької області;

Третя та четверта групи у Миколаївській області курс північно-західний;

П'ята група рузається з півдня у Херсонській області у напрямку Миколаївської області.

Українські військові знищили два ворожі безпілотники над Сумщиною