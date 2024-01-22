Сили ППО вночі знищили 8 із 8 шахедів – Повітряні Сили
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони успішно збили вісім ударних безпілотників, запущених з російського міста Приморсько-Ахтарськ. Операція проходила в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Українська ППО вночі збила вісім дронів окупантів із восьми запущених. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 22 січня ворог атакував за допомогою восьми ударних безпілотників типу Shahed-136/131 із району російського міста Приморсько-Ахтарськ.
Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України
Сили ППО працювали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
У небі над Україною зафіксували п'ять груп ворожих дронів - Повітряні сили19.01.24, 22:10 • 40958 переглядiв