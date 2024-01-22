Сил оборони завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, Збройні сили України завдали 9 авіаударів по скупченнях противника. Удари були нанесені по місцях дислокації особового складу, озброєнню, військовій техніці та системі протиповітряної оборони противника.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 1 району зосередження особового складу,
- 1 пункту управління,
- 3 артилерійських засобах,
- 1 засобу ППО противник.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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