Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові завдали вісім ударів по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки противника, влучивши в пункт управління, артилерійський підрозділ та радіолокаційну станцію. Також було знищено керовану ракету Х-59.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 1 пункту управління,
- 1 артилерійському засобу,
- 1 радіолокаційній станції противника.
Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Сил оборони завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб22.01.24, 07:04 • 24904 перегляди