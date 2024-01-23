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Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб

Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 149177 перегляди

Українські військові завдали вісім ударів по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки противника, влучивши в пункт управління, артилерійський підрозділ та радіолокаційну станцію. Також було знищено керовану ракету Х-59.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по:

  • 1 пункту управління, 
  • 1 артилерійському засобу,
  • 1 радіолокаційній станції противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Сил оборони завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб22.01.24, 07:04 • 24904 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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