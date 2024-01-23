В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  115409 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  128600 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  128492 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  133570 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  134603 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  133315 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  229223 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  277602 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  235442 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221906 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 05:26  •  9647 просмотра

Read in English

Неоднократные взрывы прогремели в Харькове и Киеве, Украина, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.

В Харькове и Киеве прогремели повторные взрывы. Об этом сообщили городской голова столицы Виталий Кличко и городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Взрывы в городе! Детали позже. Не покидайте укрытия!

написал Кличко

Опять бьют по Харькову - уже несколько взрывов в городе

написал Терехов.

Напомним,

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы уже раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона.

Часом ранее враг ударил из ракет С-300 по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие.

На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб23 январь 2024, 05:12 • 15310 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Києві та Харкові пролунали повторні вибухи
Repeated explosions occurred in Kyiv and Kharkiv
Новости по теме

В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

Неоднократные взрывы прогремели в Харькове и Киеве, Украина, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.

Война •   •  9647 просмотра
В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

Российский обстрел Харькова: повреждены жилые дома, есть раненые

Российский артиллерийский обстрел попал в пригород Харькова, ранив нескольких человек, в том числе детей, и повредив жилые дома. Одна из ракет даже попала в газопровод.

Война •   •  14492 просмотра
Российский обстрел Харькова: повреждены жилые дома, есть раненые

На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб

Министерство обороны Украины сообщило о 68 боевых столкновениях по всей линии фронта, во время которых враг нанес три ракетных удара, 65 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и населенным пунктам. Среди них были полноценные штурмовые действия и попытки наступления на нескольких направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском, которые были успешно отбиты.

Война •   •  15310 просмотра
На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб

В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины, Киеве, раздались взрывы, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах после предупреждений о возможных запусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.

Общество •   •  88272 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

Украинские военные нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, попав в пункт управления, артиллерийское подразделение и радиолокационную станцию. Также была уничтожена управляемая ракета Х-59.

Война •   •  60566 просмотра
Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы

23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.

Война •   •  56884 просмотра
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы

23 января: День почерка, День измерения своей стопы

Событие было основано в 1977 году в США по инициативе Ассоциации производителей письменных приборов.

УНН Lite •   •  48521 просмотра
23 января: День почерка, День измерения своей стопы

Оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти - представитель Британии в ООН

Вследствие полномасштабного вторжения в Украину, экономика России потеряла более 400 млрд долларов из-за санкций.

Война •   •  50534 просмотра
Оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти - представитель Британии в ООН

Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, предупреждает, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, это может привести к "катастрофическим последствиям" для страны. Отказ может также повлиять на взносы других стран.

Война •   •  44831 просмотра
Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби

Надо быть готовым к войне - главнокомандующий ВС Норвегии

Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен отметил насущную необходимость усиления обороны страны от потенциальной российской агрессии в течение следующих нескольких лет. Он назвал ускорение наращивания Россией военного потенциала и переход к военной экономике основными причинами беспокойства.

Война •   •  39783 просмотра
Надо быть готовым к войне - главнокомандующий ВС Норвегии