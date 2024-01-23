Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

В результате ракетного удара по Киеву известно по меньшей мере о двух пострадавших. Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает УНН.

Детали

В КОВА сообщили, что на Святошино зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Также предварительно известно о повреждении детского сада и одного дома.

Уже известно по меньшей мере об одном раненом, однако, информация уточняется.

Оперативные службы следуют на место.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет - написал также Виталий Кличко.

Он сообщил, что люди обратились к медикам по другому адресу в Соломенском районе, одного пострадавшего госпитализировали.

Возгорание в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место - написал Кличко.

Напомним

Утром взрывы прогремели в Харькове и Киеве, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.