Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  124319 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  142488 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  139987 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  144543 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  145262 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  141528 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  233736 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  280378 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  237815 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  222072 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 05:52  •  22303 просмотра

Read in English

Известны первые последствия утреннего ракетного обстрела Киева. Несколько человек получили ранения, повреждено имущество и здания. Аварийные службы отправлены на вызовы.

В результате ракетного удара по Киеву известно по меньшей мере о двух пострадавших. Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает УНН.

Детали

В КОВА сообщили, что на Святошино зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Также предварительно известно о повреждении детского сада и одного дома.

Уже известно по меньшей мере об одном раненом, однако, информация уточняется.

Оперативные службы следуют на место.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет

- написал также Виталий Кличко.

Он сообщил, что люди обратились к медикам по другому адресу в Соломенском районе, одного пострадавшего госпитализировали.

Возгорание в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место

- написал Кличко.

Напомним

Утром взрывы прогремели в Харькове и Киеве, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Киев
Ракетний обстріл у Києві: є поранені, пошкоджено будинки, дитячий садок та автомобілі
Rocket attack in Kyiv: wounded, damaged houses, kindergarten and cars
Новости по теме

Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Известны первые последствия утреннего ракетного обстрела Киева. Несколько человек получили ранения, повреждено имущество и здания. Аварийные службы отправлены на вызовы.

Киев •   •  22303 просмотра
Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Еще плюс 960 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 377 820 человек личного состава и 6214 танков.

Война •   •  23077 просмотра
Еще плюс 960 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив автомойку, но о жертвах не сообщается. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объявил воздушную тревогу в регионе.

Война •   •  22317 просмотра
российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА

В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева загорелись припаркованные автомобили. Жителей призывают оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

Война •   •  23846 просмотра
В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА

В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

Неоднократные взрывы прогремели в Харькове и Киеве, Украина, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.

Война •   •  26487 просмотра
В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы

Российский обстрел Харькова: повреждены жилые дома, есть раненые

Российский артиллерийский обстрел попал в пригород Харькова, ранив нескольких человек, в том числе детей, и повредив жилые дома. Одна из ракет даже попала в газопровод.

Война •   •  28479 просмотра
Российский обстрел Харькова: повреждены жилые дома, есть раненые

На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб

Министерство обороны Украины сообщило о 68 боевых столкновениях по всей линии фронта, во время которых враг нанес три ракетных удара, 65 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и населенным пунктам. Среди них были полноценные штурмовые действия и попытки наступления на нескольких направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском, которые были успешно отбиты.

Война •   •  26885 просмотра
На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб

В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины, Киеве, раздались взрывы, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах после предупреждений о возможных запусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.

Общество •   •  111462 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

Украинские военные нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, попав в пункт управления, артиллерийское подразделение и радиолокационную станцию. Также была уничтожена управляемая ракета Х-59.

Война •   •  107800 просмотра
Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы

23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.

Война •   •  107300 просмотра
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы