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У Павлограді на Дніпропетровщині через масовану атаку рф є загиблий - ОВА

У Павлограді на Дніпропетровщині через масовану атаку рф є загиблий - ОВА

Київ • УНН

 • 43969 перегляди

У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки російських військ відомо про одного загиблого

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок масованої ракетної атаки російських військ відомо про одного загиблого, ще одній людині надають допомогу, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Павлограді на цю хвилину 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, є постраждалі.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона. Є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 7 постраждалих. Згодом стало відомо, що одна людина загинула, про що вказали у КМВА.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом. У Харкові відомо про 2 загиблих.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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