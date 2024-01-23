В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА

В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем, еще одному человеку оказывают помощь, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики сейчас оказывают всю необходимую помощь! Он жив - написал Лысак в Telegram.

По его словам, есть пострадавшие.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона. Есть повреждения и пожары. Сообщалось о 7 пострадавших. Впоследствии стало известно, что один человек погиб, о чем указали в КГВА.

Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадания зафиксированы в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. В Харькове известно о 2 погибших.