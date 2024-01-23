В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА
Киев • УНН
В Павлограде в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем
В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем, еще одному человеку оказывают помощь, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики сейчас оказывают всю необходимую помощь! Он жив
По его словам, есть пострадавшие.
Напомним
Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона. Есть повреждения и пожары. Сообщалось о 7 пострадавших. Впоследствии стало известно, что один человек погиб, о чем указали в КГВА.
Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадания зафиксированы в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. В Харькове известно о 2 погибших.
В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА
В Павлограде в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем.
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