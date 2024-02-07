Атака рф на Київ: у КМВА повідомили про ще одного постраждалого
Київ • УНН
Ще одна людина постраждала - в Голосіївському районі Києва - в результаті атаки росії на місто.
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київ зростає - відомо, що у Голосіївському районі постраждала ще одна людина, повідомили у КМВА у середу, пише УНН.
За попередньою інформацією, в Голосіївському районі постраждала одна людина
Також повідомляється, що "зафіксовано пошкодження електромережі". Інформація оновлюється.
Нагадаємо
Раніше мер Києва повідомляв про двох постраждалих - у Дніпровському районі.