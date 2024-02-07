Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем

Количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Киев растет - известно, что в Голосеевском районе пострадал еще один человек, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.

По предварительной информации, в Голосеевском районе пострадал один человек - сообщили в КГВА в соцсетях.

Также сообщается, что "зафиксировано повреждение электросети". Информация обновляется.

Напомним

Ранее мэр Киева сообщал о двух пострадавших - в Днепровском районе.