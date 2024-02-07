Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем
Киев • УНН
Еще один человек пострадал - в Голосеевском районе Киева - в результате атаки россии на город.
Количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Киев растет - известно, что в Голосеевском районе пострадал еще один человек, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.
По предварительной информации, в Голосеевском районе пострадал один человек
Также сообщается, что "зафиксировано повреждение электросети". Информация обновляется.
Напомним
Ранее мэр Киева сообщал о двух пострадавших - в Днепровском районе.
Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем
Еще один человек пострадал - в Голосеевском районе Киева - в результате атаки россии на город.
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