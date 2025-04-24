Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 90, серед них 12 дітей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ 24 квітня загинуло 8 людей, серед яких двоє дітей. Поранення отримали 90 осіб, у тому числі 12 дітей, наймолодшій з яких півтора року.
Внаслідок російського удару по Києву постраждало 90 людей, 44 знаходяться в медичних закладах. Серед поранених 12 дітей, пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Унаслідок удару щонайменше 8 людей загинули. Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою, - останки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. Серед загиблих - двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах
Зазначається, що під завалами можуть і досі перебувати люди. На місці продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.
"Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами", — наголосив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Також очільник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що серед поранених 12 дітей.
"Наймолодшій постраждалій - лише півтора роки. Усім надається медична допомога. Звернення продовжують надходити", - зазначив Ткаченко.
Доповнення
Після масованого комбінованого удару по Києву у ніч на 24 квітня багато людей опинилися під завалами будівель. Святошинський район – один з постраждалих. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький оприлюднив відео однієї з десятків рятувальних операцій.
У Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними МВС, відомо про вісьмох загиблих через масовану атаку рф на Київ у ніч на 24 квітня. Понад 70 людей отримали поранення.