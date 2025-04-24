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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
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Атака рф на Киев: количество пострадавших возросло до 90, среди них 12 детей

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

В результате российской атаки на Киев 24 апреля погибло 8 человек, среди которых двое детей. Ранения получили 90 человек, в том числе 12 детей, самой младшей из которых полтора года.

Атака рф на Киев: количество пострадавших возросло до 90, среди них 12 детей

В результате российского удара по Киеву пострадали 90 человек, 44 находятся в медицинских учреждениях. Среди раненых 12 детей, пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В результате удара по меньшей мере 8 человек погибли. Девятый человек, которого ранее считали погибшим, - останки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе. Среди погибших - двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. 90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях 

- сообщили в МВД.

Отмечается, что под завалами могут до сих пор находиться люди. На месте продолжают работать спасатели и кинологические подразделения ГСЧС.

"Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли еще людей, которые под завалами", — подчеркнул министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что среди раненых 12 детей.

"Самому младшему пострадавшему - всего полтора года. Всем оказывается медицинская помощь. Обращения продолжают поступать", - отметил Ткаченко.

Дополнение

После массированного комбинированного удара по Киеву в ночь на 24 апреля многие люди оказались под завалами зданий. Святошинский район – один из пострадавших. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий обнародовал видео одной из десятков спасательных операций.

В Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу, сообщил мэр города Виталий Кличко. По данным МВД, известно о восьми погибших из-за массированной атаки рф на Киев в ночь на 24 апреля. Более 70 человек получили ранения.

Павел Зинченко

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