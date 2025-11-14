Атака рф на Київ 14 листопада: зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях в 9 районах столиці, під завалами шукають людей
Київ • УНН
У Києві тривають пошуки людей під завалами будинків, пошкоджених російською атакою в ніч на 14 листопада. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях у 9 районах столиці, загинуло четверо людей, 27 поранено.
У Києві рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, які постраждали внаслідок російської атаки у ніч на 14 листопада. Про це повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Є інформація про людей, які можуть бути під завалами. Рятувальники працюють дуже обережно, з надією відшукати живих
Водночас, як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, внаслідок атаки на житловий сектор зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях в 9 районах Києва.
Найбільше пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури. На місцях працює ДСНС, поліція, комунальники та волонтери.
Триває фіксація пошкоджень та наслідків російських воєнних злочинів проти цивільного населення та інфраструктури. Інформація уточнюється
Нагадаємо
Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинули чотири людини, 27 отримали поранення, серед них двоє дітей.
Також УНН повідомляв, що росія у ніч на 14 листопада здійснила атаку на Україну 430 дронами та 18 ракетами, серед яких балістичні й аеробалістичні. Пошкодження отримало посольство Азербайджану в Києві.