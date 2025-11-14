Атака рф на Киев 14 ноября: зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях в 9 районах столицы, под завалами ищут людей
Киев • УНН
В Киеве продолжаются поиски людей под завалами домов, поврежденных российской атакой в ночь на 14 ноября. Зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях в 9 районах столицы, погибли четыре человека, 27 ранены.
В Киеве спасатели продолжают искать людей под завалами домов, пострадавших в результате российской атаки в ночь на 14 ноября. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Подробности
Есть информация о людях, которые могут быть под завалами. Спасатели работают очень осторожно, с надеждой найти живых
В то же время, как сообщили в Киевской городской военной администрации, в результате атаки на жилой сектор зафиксированы повреждения на более чем 20 локациях в 9 районах Киева.
Больше всего повреждений получили объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают ГСЧС, полиция, коммунальщики и волонтеры.
Продолжается фиксация повреждений и последствий российских военных преступлений против гражданского населения и инфраструктуры. Информация уточняется
Напомним
В результате ночной российской атаки на Киев погибли четыре человека, 27 получили ранения, среди них двое детей.
Также УНН сообщал, что россия в ночь на 14 ноября совершила атаку на Украину 430 дронами и 18 ракетами, среди которых баллистические и аэробаллистические. Повреждения получило посольство Азербайджана в Киеве.