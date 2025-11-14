Атака рф на Киев 14 ноября: зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях в 9 районах столицы, под завалами ищут людей

$42.040.02
48.650.04
ukenru
07:50 • 9784 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:19 • 37480 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto
07:18 • 36845 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 86202 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 125226 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 123968 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 250072 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 112898 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 99639 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 202832 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Южное копье": США начали операцию против наркотеррористов "из нашего полушария"13 ноября, 23:54 • 15807 просмотра
Новороссийск подвергся атаке беспилотников, поврежден нефтетерминалVideo14 ноября, 00:25 • 6422 просмотра
Ночная атака на Киев: уже 9 пострадавших, повреждены дома и теплосети14 ноября, 00:53 • 5092 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto04:13 • 42616 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 27226 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 250074 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 202833 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 82687 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 67831 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 124399 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Киевская область
Одесская область
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 1498 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 69986 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 69195 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 58077 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 95928 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Атака рф на Киев 14 ноября: зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях в 9 районах столицы, под завалами ищут людей

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

В Киеве продолжаются поиски людей под завалами домов, поврежденных российской атакой в ночь на 14 ноября. Зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях в 9 районах столицы, погибли четыре человека, 27 ранены.

Атака рф на Киев 14 ноября: зафиксированы повреждения более чем на 20 локациях в 9 районах столицы, под завалами ищут людей

В Киеве спасатели продолжают искать людей под завалами домов, пострадавших в результате российской атаки в ночь на 14 ноября. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Подробности

Есть информация о людях, которые могут быть под завалами. Спасатели работают очень осторожно, с надеждой найти живых

- отметил министр.

В то же время, как сообщили в Киевской городской военной администрации, в результате атаки на жилой сектор зафиксированы повреждения на более чем 20 локациях в 9 районах Киева.

Больше всего повреждений получили объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают ГСЧС, полиция, коммунальщики и волонтеры.

Продолжается фиксация повреждений и последствий российских военных преступлений против гражданского населения и инфраструктуры. Информация уточняется

- заявили в КГВА.

Напомним

В результате ночной российской атаки на Киев погибли четыре человека, 27 получили ранения, среди них двое детей.

Также УНН сообщал, что россия в ночь на 14 ноября совершила атаку на Украину 430 дронами и 18 ракетами, среди которых баллистические и аэробаллистические. Повреждения получило посольство Азербайджана в Киеве.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Игорь Клименко
Украина
Киев