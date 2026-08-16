Атака рф на Кривий Ріг: загинула людина, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
Внаслідок удару рф по Кривому Рогу загинула одна людина, виникла пожежа. Пошкоджено транспортну інфраструктуру міста.
У результаті удару рф у Кривому Розі загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Загинула одна людина – ворог знову ударив по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура
Кривий Ріг під атакою шахедів16.08.26, 18:18 • 688 переглядiв
Нагадаємо
Вночі підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазнало ракетної атаки рф. Загинуло двоє людей, 13 співробітників поранено, пошкоджено виробничі об'єкти.