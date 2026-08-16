Атака рф на Кривий Ріг: загинула людина, пошкоджено інфраструктуру

У результаті удару рф у Кривому Розі загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Загинула одна людина – ворог знову ударив по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура - повідомив Ганжа.

Кривий Ріг під атакою шахедів

Нагадаємо

Вночі підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазнало ракетної атаки рф. Загинуло двоє людей, 13 співробітників поранено, пошкоджено виробничі об'єкти.