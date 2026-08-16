Атака рф на Кривой Рог: погиб человек, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
В результате удара рф по Кривому Рогу погиб один человек, возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура города.
В результате удара рф по Кривому Рогу погиб человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Погиб один человек — враг снова ударил по Кривому Рогу. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура
Кривой Рог под атакой "шахедов"16.08.26, 18:18 • 1590 просмотров
Напомним
Ночью предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" подверглось ракетной атаке рф. Погибли два человека, 13 сотрудников ранены, повреждены производственные объекты.