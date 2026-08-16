Атака рф на Кривой Рог: погиб человек, повреждена инфраструктура

В результате удара рф по Кривому Рогу погиб человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Погиб один человек — враг снова ударил по Кривому Рогу. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура - сообщил Ганжа.

Кривой Рог под атакой "шахедов"

Напомним

Ночью предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" подверглось ракетной атаке рф. Погибли два человека, 13 сотрудников ранены, повреждены производственные объекты.