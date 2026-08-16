Кривой Рог под атакой "шахедов"
Киев • УНН
Вражеские дроны атакуют Кривой Рог, город снова под ударом «шахедов». Начата аварийно-спасательная операция, в воздухе всё ещё находятся БПЛА.
Вражеские дроны атакуют Кривой Рог, в городе приступили к аварийно-спасательной операции. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.
Город снова под атакой «шахедов». Всё понимаем. Приступили к аварийно-спасательной операции
По его словам, в воздухе всё ещё находятся вражеские БПЛА — берегите себя.
Оккупанты под утро атаковали Кривой Рог шахедами, двое погибших на предприятии - Вилкул12.07.26, 08:14 • 4049 просмотров