Оккупанты под утро атаковали Кривой Рог шахедами, двое погибших на предприятии - Вилкул
Киев • УНН
В результате удара шахеда по промышленному предприятию в Кривом Роге погибли два человека. В Никопольском районе от атаки дронов погиб 66-летний мужчина.
Армия рф атаковала Кривой Рог шахедами, есть попадание в промышленное предприятие, два человека погибли. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Под утро оккупанты атаковали наш город шахедами. В результате удара шахеда по промышленному предприятию погибло два человека. Повреждены предприятие и инфраструктура
По его словам, в Криворожском районе других обстрелов не было.
В Никопольском районе враг атаковал дронами Никополь и Марганецкую громаду. Погиб 66-летний мужчина. Повреждены админздание, частные дома, хозяйственное сооружение и грузовик.
Добавим
Позже Вилкул сообщил об еще одной шахедной атаке на промышленное предприятие города.
Есть пожар. Начата аварийно-спасательная операция
Оккупанты реактивным шахедом атаковали объект критической инфраструктуры в Кривом Роге - Вилкул10.07.26, 18:25 • 3156 просмотров