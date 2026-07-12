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Оккупанты под утро атаковали Кривой Рог шахедами, двое погибших на предприятии - Вилкул

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

В результате удара шахеда по промышленному предприятию в Кривом Роге погибли два человека. В Никопольском районе от атаки дронов погиб 66-летний мужчина.

Оккупанты под утро атаковали Кривой Рог шахедами, двое погибших на предприятии - Вилкул

Армия рф атаковала Кривой Рог шахедами, есть попадание в промышленное предприятие, два человека погибли. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Под утро оккупанты атаковали наш город шахедами. В результате удара шахеда по промышленному предприятию погибло два человека. Повреждены предприятие и инфраструктура

 - сообщил Вилкул.

По его словам, в Криворожском районе других обстрелов не было. 

В Никопольском районе враг атаковал дронами Никополь и Марганецкую громаду. Погиб 66-летний мужчина. Повреждены админздание, частные дома, хозяйственное сооружение и грузовик. 

Добавим

Позже Вилкул сообщил об еще одной шахедной атаке на промышленное предприятие города. 

Есть пожар. Начата аварийно-спасательная операция 

- резюмировал Вилкул.

Оккупанты реактивным шахедом атаковали объект критической инфраструктуры в Кривом Роге - Вилкул10.07.26, 18:25 • 3156 просмотров

Антонина Туманова

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