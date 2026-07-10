Оккупанты реактивным шахедом атаковали объект критической инфраструктуры в Кривом Роге - Вилкул
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Кривом Роге. Об атаке реактивным шахедом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Армия рф атаковала в Кривом Роге объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Враг атаковал реактивным шахедом объект критической инфраструктуры. Все понимаем, все работаем
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