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Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу - двое раненых

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Вечером 2 июля российские войска атаковали Кривой Рог, ударив по жилой застройке. В результате атаки ранены два человека, возник пожар и повреждено много квартир.

Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу - двое раненых

Враг поздно вечером в четверг, 2 июля, нанес удары по Кривому Рогу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате ударов возник пожар.

Взрывной волной выбило окна в домах рядом. Информация о пострадавших уточняется

- отметил Ганжа.

В свою очередь глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что ракетный удар пришелся по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами.

Пожары уже потушены, но продолжаем аварийно-спасательную операцию - очень много повреждений: окна, балконы, перекрыли газ и воду

- рассказал Вилкул.

Он добавил, что в результате атаки двое человек ранены, они доставлены в больницу, "состояние средней тяжести, вся необходимая помощь им оказывается".

Напомним

В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу 23 июня погибли четыре человека, 27 пострадали.

российский "шахед" убил двух человек в Кривом Роге и искалечил ребенка - Вилкул12.05.26, 20:59 • 4832 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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