Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу - двое раненых
Киев • УНН
Вечером 2 июля российские войска атаковали Кривой Рог, ударив по жилой застройке. В результате атаки ранены два человека, возник пожар и повреждено много квартир.
Враг поздно вечером в четверг, 2 июля, нанес удары по Кривому Рогу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате ударов возник пожар.
Взрывной волной выбило окна в домах рядом. Информация о пострадавших уточняется
В свою очередь глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что ракетный удар пришелся по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами.
Пожары уже потушены, но продолжаем аварийно-спасательную операцию - очень много повреждений: окна, балконы, перекрыли газ и воду
Он добавил, что в результате атаки двое человек ранены, они доставлены в больницу, "состояние средней тяжести, вся необходимая помощь им оказывается".
Напомним
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу 23 июня погибли четыре человека, 27 пострадали.
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