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Кривий Ріг під атакою шахедів

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Ворожі дрони атакують Кривий Ріг, місто знову під ударом шахедів. Розпочато аварійно-рятувальну операцію, у повітрі ще є БпЛА.

Кривий Ріг під атакою шахедів

Ворожі дрони атакують Кривий Ріг, у місті приступили до аварійно-рятувальної операції.  Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Місто знову під атакою шахедів. Все розуміємо. Приступили до аварійно-рятувальної операції 

- повідомив Вілкул.

За його словами, у повітрі ще є ворожі БпЛА – бережіть себе.

Окупанти під ранок атакували Кривий Ріг шахедами, двоє загиблих на підприємстві - Вілкул12.07.26, 08:14 • 4049 переглядiв

Антоніна Туманова

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