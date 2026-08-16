Кривий Ріг під атакою шахедів
Київ • УНН
Ворожі дрони атакують Кривий Ріг, місто знову під ударом шахедів. Розпочато аварійно-рятувальну операцію, у повітрі ще є БпЛА.
Ворожі дрони атакують Кривий Ріг, у місті приступили до аварійно-рятувальної операції. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.
Місто знову під атакою шахедів. Все розуміємо. Приступили до аварійно-рятувальної операції
За його словами, у повітрі ще є ворожі БпЛА – бережіть себе.
Окупанти під ранок атакували Кривий Ріг шахедами, двоє загиблих на підприємстві - Вілкул12.07.26, 08:14 • 4049 переглядiв