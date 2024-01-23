Атака рф на Харків: двоє загиблих, 28 поранених - ОВА

У Харкові внаслідок ранкової атаки російських військ відомо про двох загиблих та 28 поранених людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

28 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу. 2 жінки 56 та 40 років, на жаль, загинули. - написав Синєгубов у Telegram.

Як зазначив начальник СУ ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, "під завалами 5-ти поверхового будинку залишаються люди". "У житловому багатоквартирному будинку повністю обвалився перший під'їзд. Там тривають рятувальні роботи. Працюємо на місці, фіксуємо наслідки", - вказав він.

"Уже відомо про двох постраждалих та двох загиблих внаслідок обстрілу приватного сектору в передмісті. Ще одна багатоповерхівка загорілася після ворожого удару в іншому районі Харкові", - повідомив Болвінов.

"Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму!" - наголосив голова ОВА.

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Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.

У Києві внаслідок удару армії рф є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 9 постраждалих.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова та по області, влучання зафіксовано і в самому Харкові, є перебої з водою та світлом. У Харкові відомо про 2 загиблих, є 11 госпіталізованих постраждалих.

У Павлограді у Дніпропетровській області через атаку армії рф є загиблий та постраждалі.