Атака рф на Харків: двоє загиблих, 28 поранених - ОВА
Київ • УНН
Двоє людей загинули і 28 отримали поранення в результаті атаки російських військ на Харків, Україна, деякі люди, за повідомленнями, досі перебувають під завалами.
У Харкові внаслідок ранкової атаки російських військ відомо про двох загиблих та 28 поранених людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
28 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу. 2 жінки 56 та 40 років, на жаль, загинули.
Як зазначив начальник СУ ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, "під завалами 5-ти поверхового будинку залишаються люди". "У житловому багатоквартирному будинку повністю обвалився перший під'їзд. Там тривають рятувальні роботи. Працюємо на місці, фіксуємо наслідки", - вказав він.
"Уже відомо про двох постраждалих та двох загиблих внаслідок обстрілу приватного сектору в передмісті. Ще одна багатоповерхівка загорілася після ворожого удару в іншому районі Харкові", - повідомив Болвінов.
"Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму!" - наголосив голова ОВА.
Ракетний удар по Харкову: в ОП показали відео руйнувань 23.01.24, 08:55 • 24819 переглядiв
Нагадаємо
Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.
У Києві внаслідок удару армії рф є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 9 постраждалих.
Також ворог вдарив по передмістю Харкова та по області, влучання зафіксовано і в самому Харкові, є перебої з водою та світлом. У Харкові відомо про 2 загиблих, є 11 госпіталізованих постраждалих.
У Павлограді у Дніпропетровській області через атаку армії рф є загиблий та постраждалі.