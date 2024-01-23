Ракетний удар по Харкову: в ОП показали відео руйнувань

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак показав відео наслідків ворожого удару по Харкову, повідомляє УНН.

Деталі

На відео - пошкоджені внаслідок атаки рф багатоповерхові будинки, палає пожежа.

"Харків. Ми - не просто "фортеця". Нам потрібна зброя!", - підписав відео Єрмак.

Доповнення

У Харкові внаслідок ранкового удару російських військ повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, завали намагаються розібрати, щоб знайти під ними людей.

Внаслідок ранкової ракетної атаки рф на Харківщину відомо про двох загиблих. Госпіталізували 11 людей, із них двоє - у важкому стані.