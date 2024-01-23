Наслідки ворожого удару по Харківщині: 11 постраждалих госпіталізували
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару росії по Харківській області госпіталізовано 11 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.
Внаслідок ранкової ракетної атаки рф на Харківщину госпіталізували 11 людей, із них двоє - у важкому стані, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані. Інші постраждалі - у легкому та середньому станах
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УНН повідомляв про двох загиблих через атаку рф на Харків сьогодні вранці. Серед постраждалих -десятирічна дівчинка.
У Харкові є перебої з водою та світлом.
Також ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі.