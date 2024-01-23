Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

В результате утренней ракетной атаки рф на Харьковщину госпитализировали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии, сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в легком и среднем состояниях - написал Синегубов в Telegram.

Ранее

УНН сообщал о двух погибших из-за атаки рф на Харьков сегодня утром. Среди пострадавших - десятилетняя девочка.

В Харькове есть перебои с водой и светом.

Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие.