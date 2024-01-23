Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  124306 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  142468 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  139970 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  144529 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  145248 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  141514 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  233730 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  280375 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  237812 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  222072 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:44  •  37017 просмотра

Read in English

В результате ракетного удара россии по Харьковской области госпитализированы 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В результате утренней ракетной атаки рф на Харьковщину госпитализировали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии, сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в легком и среднем состояниях

- написал Синегубов в Telegram.

Ранее 

УНН сообщал о двух погибших из-за атаки рф на Харьков сегодня утром. Среди пострадавших - десятилетняя девочка. 

В Харькове есть перебои с водой и светом. 

Также враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Наслідки ворожого удару по Харківщині: 11 постраждалих госпіталізували
Consequences of an enemy strike in Kharkiv region: 11 victims hospitalized
Новости по теме

Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

В результате ракетного удара россии по Харьковской области госпитализированы 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  37017 просмотра
Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики

Российские войска атаковали Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет. В результате атаки один человек погиб.

Война •   •  39901 просмотра
Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики

Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины

Польша и США подняли в воздух две пары истребителей F-16 в ответ на интенсивные ракетные атаки россии на Украину. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности польского воздушного пространства на фоне активности российской авиации дальнего радиуса действия.

Война •   •  36294 просмотра
Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины

Атака рф на Киев: известно уже о 9 пострадавших

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки врага в Киеве 9 человек получили ранения, 8 из них госпитализированы.

Война •   •  33182 просмотра
Атака рф на Киев: известно уже о 9 пострадавших

В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА

В Павлограде в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем.

Война •   •  32189 просмотра
В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА

Атака рф на Харьков: глава ОВА сообщил о двух погибших женщинах, среди пострадавших - ребенок

Две женщины погибли в Харькове в результате вражеского обстрела, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  30250 просмотра
Атака рф на Харьков: глава ОВА сообщил о двух погибших женщинах, среди пострадавших - ребенок

В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты

В жилом доме в Святошинском районе была обнаружена боеголовка ракеты, которая не разорвалась. Людей эвакуируют.

Киев •   •  29387 просмотра
В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты

Атака рф на Киев: КГВА сообщает о погибшей женщине и четырех раненых

В результате утреннего обстрела Киева одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.

Война •   •  26651 просмотра
Атака рф на Киев: КГВА сообщает о погибшей женщине и четырех раненых

В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе

Несколько домов в Соломенском районе Киева были повреждены в результате ракетного обстрела. На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщается.

Киев •   •  26401 просмотра
В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе

Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки в Киеве пострадали семь человек, шестеро из которых были госпитализированы, а одному подростку оказали помощь на месте.

Война •   •  24913 просмотра
Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших