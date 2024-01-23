Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий вражеского удара по Харькову, сообщает УНН.

Детали

На видео - поврежденные в результате атаки рф многоэтажные дома, пылает пожар.

"Харьков. Мы - не просто "крепость". Нам нужно оружие!", - подписал видео Ермак.

Дополнение

В Харькове в результате утреннего удара российских войск полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, завалы пытаются разобрать, чтобы найти под ними людей.

В результате утренней ракетной атаки рф на Харьковщину известно о двух погибших. Госпитализировали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии.