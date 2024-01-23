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Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений

Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:55  •  9345 просмотра

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Ракетный удар российских войск по Харькову привел к значительным разрушениям. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий вражеского удара по Харькову,  сообщает УНН

 Детали 

На видео  - поврежденные в результате атаки рф многоэтажные дома, пылает пожар. 

"Харьков. Мы - не просто "крепость". Нам нужно оружие!", - подписал видео Ермак. 

Дополнение

В Харькове в результате утреннего удара российских войск полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, завалы пытаются разобрать, чтобы найти под ними людей.  

В результате утренней ракетной атаки рф на Харьковщину известно о двух погибших. Госпитализировали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетний удар по Харкову: в ОП показали відео руйнувань
Missile strike on Kharkiv: the Prosecutor's Office showed video of destruction
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