Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений
Киев • УНН
Ракетный удар российских войск по Харькову привел к значительным разрушениям. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий вражеского удара по Харькову, сообщает УНН.
Детали
На видео - поврежденные в результате атаки рф многоэтажные дома, пылает пожар.
"Харьков. Мы - не просто "крепость". Нам нужно оружие!", - подписал видео Ермак.
Дополнение
В Харькове в результате утреннего удара российских войск полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, завалы пытаются разобрать, чтобы найти под ними людей.
В результате утренней ракетной атаки рф на Харьковщину известно о двух погибших. Госпитализировали 11 человек, из них двое - в тяжелом состоянии.
Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений
Ракетный удар российских войск по Харькову привел к значительным разрушениям. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий.
Одну из российских ракет, которые атаковали Украину 23 января, воины ВСУ уничтожили из пулемета
Украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету из пулемета. Мобильным огневым группам также удалось обезвредить еще несколько вражеских крылатых ракет.
Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА
Утренняя атака в Киеве привела к повреждениям в четырех районах, один человек погиб и четверо получили ранения, по данным КГВА.
Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине
После очередного ракетного удара россии по Украине глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил миру, что террор можно остановить только силой. Он предупреждает, что российские ракеты могут нацелиться на западные города, если будет продемонстрирована слабость.
Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали
В результате ракетного удара россии по Харьковской области госпитализированы 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики
Российские войска атаковали Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет. В результате атаки один человек погиб.
Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины
Польша и США подняли в воздух две пары истребителей F-16 в ответ на интенсивные ракетные атаки россии на Украину. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности польского воздушного пространства на фоне активности российской авиации дальнего радиуса действия.
Атака рф на Киев: известно уже о 9 пострадавших
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки врага в Киеве 9 человек получили ранения, 8 из них госпитализированы.
В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА
В Павлограде в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем.
Атака рф на Харьков: глава ОВА сообщил о двух погибших женщинах, среди пострадавших - ребенок
Две женщины погибли в Харькове в результате вражеского обстрела, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.