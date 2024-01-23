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Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:59  •  6198 просмотра

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Два человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки российских войск на Харьков, Украина, некоторые люди, по сообщениям, до сих пор находятся под завалами.

В Харькове в результате утренней атаки российских войск известно о двух погибших и 28 раненых людях, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь. 2 женщины 56 и 40 лет, к сожалению, погибли

- написал Синегубов в Telegram.

Как отметил начальник СУ ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, "под завалами 5-ти этажного дома остаются люди". "В жилом многоквартирном доме полностью обвалился первый подъезд. Там продолжаются спасательные работы. Работаем на месте, фиксируем последствия", - указал он.

"Уже известно о двух пострадавших и двух погибших в результате обстрела частного сектора в пригороде. Еще одна многоэтажка загорелась после вражеского удара в другом районе Харькова", - сообщил Болвинов.

"Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!" - подчеркнул глава ОВА.

Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений23 январь 2024, 06:55 • 8862 просмотра

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

В Киеве в результате удара армии рф есть повреждения и пожары. Сообщалось о 9 пострадавших. 

Также враг ударил по пригороду Харькова и по области, попадания зафиксированы и в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. В Харькове известно о 2 погибших, есть 11 госпитализированных пострадавших.

В Павлограде в Днепропетровской области из-за атаки армии рф есть погибший и пострадавшие.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Атака рф на Харків: двоє загиблих, 28 поранених - ОВА
Russian attack on Kharkiv: two killed, 28 wounded - RMA
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Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

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