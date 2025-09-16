Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталями

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
15:22 • 4154 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 6576 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
10:17 • 21606 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 35637 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 20797 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33536 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 33289 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15863 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36577 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23602 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
27%
751мм
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 13555 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 19737 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 27436 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 32353 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 16755 перегляди
Публікації
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 4180 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 11538 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 35655 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33548 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 33296 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 2700 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 11329 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 46676 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 45758 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 50435 перегляди
Актуальне
The Guardian
TikTok
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталями

Київ • УНН

 • 58 перегляди

російські військові 16 вересня атакували Суми щонайменше п'ятьма БПЛА. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння, постраждалих немає.

Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталями

У вівторок, 16 вересня, російські військові атакували Суми. Було зафіксовано щонайменше 5 ударів ворожих БПЛА, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

На місце події прибули рятувальники: вони провели обстеження території. Всі осередки горіння, зокрема, в нежитловій будівлі, вдалося ліквідувати.

Постраждалих і загиблих немає. ДСНС публікує фото і відео наслідків атаки.

Нагадаємо

Вранці 16 вересня російські окупанти атакували одну з будівель Національного фармацевтичного університету у Харкові. Працівники встигли перейти в укриття, одній людині надали медичну допомогу через стрес.

Також УНН повідомляв, що 16 вересня російський дрон атакував цивільне авто у Запорізькій області. Водій та пасажир отримали поранення, їм надано медичну допомогу.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Аптека
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Суми
Харків