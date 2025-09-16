Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталями
Київ • УНН
російські військові 16 вересня атакували Суми щонайменше п'ятьма БПЛА. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння, постраждалих немає.
У вівторок, 16 вересня, російські військові атакували Суми. Було зафіксовано щонайменше 5 ударів ворожих БПЛА, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
На місце події прибули рятувальники: вони провели обстеження території. Всі осередки горіння, зокрема, в нежитловій будівлі, вдалося ліквідувати.
Постраждалих і загиблих немає. ДСНС публікує фото і відео наслідків атаки.
Нагадаємо
Вранці 16 вересня російські окупанти атакували одну з будівель Національного фармацевтичного університету у Харкові. Працівники встигли перейти в укриття, одній людині надали медичну допомогу через стрес.
Також УНН повідомляв, що 16 вересня російський дрон атакував цивільне авто у Запорізькій області. Водій та пасажир отримали поранення, їм надано медичну допомогу.