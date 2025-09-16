Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталями
Киев • УНН
российские военные 16 сентября атаковали Сумы по меньшей мере пятью БПЛА. Спасатели ликвидировали все очаги горения, пострадавших нет.
Во вторник, 16 сентября, российские военные атаковали Сумы. Было зафиксировано не менее 5 ударов вражеских БПЛА, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
На место происшествия прибыли спасатели: они провели обследование территории. Все очаги горения, в частности, в нежилом здании, удалось ликвидировать.
Пострадавших и погибших нет. ГСЧС публикует фото и видео последствий атаки.
Напомним
Утром 16 сентября российские оккупанты атаковали одно из зданий Национального фармацевтического университета в Харькове. Работники успели перейти в укрытие, одному человеку оказана медицинская помощь из-за стресса.
Также УНН сообщал, что 16 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области. Водитель и пассажир получили ранения, им оказана медицинская помощь.