Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталями

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 4020 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 6428 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
10:17 • 21536 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 35549 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 20766 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 33486 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 33247 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15858 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36568 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23598 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
27%
751мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 13555 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 19737 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 27436 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 32353 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 16755 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 4022 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 11489 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 35549 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 33486 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 33247 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Христиа Фриланд
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 2634 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 11293 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 46643 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45733 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 50410 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталями

Киев • УНН

 • 28 просмотра

российские военные 16 сентября атаковали Сумы по меньшей мере пятью БПЛА. Спасатели ликвидировали все очаги горения, пострадавших нет.

Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталями

Во вторник, 16 сентября, российские военные атаковали Сумы. Было зафиксировано не менее 5 ударов вражеских БПЛА, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

На место происшествия прибыли спасатели: они провели обследование территории. Все очаги горения, в частности, в нежилом здании, удалось ликвидировать.

Пострадавших и погибших нет. ГСЧС публикует фото и видео последствий атаки.

Напомним

Утром 16 сентября российские оккупанты атаковали одно из зданий Национального фармацевтического университета в Харькове. Работники успели перейти в укрытие, одному человеку оказана медицинская помощь из-за стресса.

Также УНН сообщал, что 16 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области. Водитель и пассажир получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Аптека
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Сумы
Харьков