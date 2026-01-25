Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів

Внаслідок чергових атак рф по Київській області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах регіону. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждали житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби.

Броварський район

Пошкоджено 22 об’єкти, з них:

15 приватних житлових будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади й покрівлі;

6 транспортних засобів;

1 складське приміщення.

Бориспільський район

Пошкоджено 2 приватні житлові будинки - вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Вишгородський район

Пошкоджено будівлю закладу культури - вибиті вікна.

"Унаслідок атаки травмовано чотирьох мешканців Київщини. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Працюємо над відновленням зруйнованого, надаємо постраждалим необхідну допомогу. Київщина тримається", - зазначив Калашник.

Нагадаємо

Через нічну атаку рф на енергетику сталися знеструмлення у Києві та трьох областях, складна ситуація у столичному регіоні.

