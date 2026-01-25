$43.170.00
24 січня, 18:16 • 7362 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 14549 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 19342 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 28805 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 30924 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45180 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42526 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34512 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29031 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 65282 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Меню
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Внаслідок атак рф по Київській області пошкоджено цивільну інфраструктуру у трьох районах. Постраждали житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби, четверо людей травмовано.

Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів

Внаслідок чергових атак рф по Київській області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах регіону. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждали житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби.

Броварський район

Пошкоджено 22 об’єкти, з них:

  • 15 приватних житлових будинків - вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади й покрівлі;
    • 6 транспортних засобів;
      • 1 складське приміщення.

        Бориспільський район

        Пошкоджено 2 приватні житлові будинки - вибиті вікна та пошкоджені фасади.

        Вишгородський район

        Пошкоджено будівлю закладу культури - вибиті вікна.

        "Унаслідок атаки травмовано чотирьох мешканців Київщини. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Працюємо над відновленням зруйнованого, надаємо постраждалим необхідну допомогу. Київщина тримається", - зазначив Калашник.

        Нагадаємо

        Через нічну атаку рф на енергетику сталися знеструмлення у Києві та трьох областях, складна ситуація у столичному регіоні.

        Вадим Хлюдзинський

