18:16 • 7234 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 14374 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 19228 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 28687 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 30852 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 45142 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42496 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34492 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29016 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 65207 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В результате атак РФ по Киевской области повреждена гражданская инфраструктура в трех районах. Пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства, четыре человека травмированы.

Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов

В результате очередных атак рф по Киевской области зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в трех районах региона. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства.

Броварской район

Повреждено 22 объекта, из них:

  • 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли;
    • 6 транспортных средств;
      • 1 складское помещение.

        Бориспольский район

        Повреждены 2 частных жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады.

        Вышгородский район

        Повреждено здание учреждения культуры - выбиты окна.

        "В результате атаки травмированы четверо жителей Киевщины. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работаем над восстановлением разрушенного, оказываем пострадавшим необходимую помощь. Киевщина держится", - отметил Калашник.

        Напомним

        Из-за ночной атаки рф на энергетику произошли обесточивания в Киеве и трех областях, сложная ситуация в столичном регионе.

        Четыре человека пострадали в Киевской области из-за атаки врага: показали последствия24.01.26, 12:43 • 8380 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Война в УкраинеКиевская область
        Энергетика
        Война в Украине