Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов

В результате очередных атак рф по Киевской области зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в трех районах региона. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства.

Броварской район

Повреждено 22 объекта, из них:

15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли;

6 транспортных средств;

1 складское помещение.

Бориспольский район

Повреждены 2 частных жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады.

Вышгородский район

Повреждено здание учреждения культуры - выбиты окна.

"В результате атаки травмированы четверо жителей Киевщины. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работаем над восстановлением разрушенного, оказываем пострадавшим необходимую помощь. Киевщина держится", - отметил Калашник.

Напомним

Из-за ночной атаки рф на энергетику произошли обесточивания в Киеве и трех областях, сложная ситуация в столичном регионе.

Четыре человека пострадали в Киевской области из-за атаки врага: показали последствия