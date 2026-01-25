Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов
Киев • УНН
В результате атак РФ по Киевской области повреждена гражданская инфраструктура в трех районах. Пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства, четыре человека травмированы.
В результате очередных атак рф по Киевской области зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в трех районах региона. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства.
Броварской район
Повреждено 22 объекта, из них:
- 15 частных жилых домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли;
- 6 транспортных средств;
- 1 складское помещение.
Бориспольский район
Повреждены 2 частных жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады.
Вышгородский район
Повреждено здание учреждения культуры - выбиты окна.
"В результате атаки травмированы четверо жителей Киевщины. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Работаем над восстановлением разрушенного, оказываем пострадавшим необходимую помощь. Киевщина держится", - отметил Калашник.
Напомним
Из-за ночной атаки рф на энергетику произошли обесточивания в Киеве и трех областях, сложная ситуация в столичном регионе.
