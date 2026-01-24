Четыре человека пострадали в Киевской области из-за атаки врага: показали последствия

Четыре человека получили ранения в Киевской области в результате атаки РФ, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Подробности

Сегодня оккупанты в очередной раз нанесли удар по Киевской области.

"Телесные повреждения получили 4 человека, из них 2 доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

"В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги - ее доставили в местную больницу. Еще двое пострадавших, мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения, получили незначительные порезы. Всю необходимую медицинскую помощь им оказали на месте. В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма госпитализирована в больницу", - уточнил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

В Броварском районе, по данным полиции, повреждены 8 частных домов, 3 транспортных средства и хозяйственная постройка. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе, добавил Калашник.

