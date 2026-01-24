Четверо людей постраждали на Київщині через атаку ворога: показали наслідки

Четверо людей отримали поранення у Київській області внаслідок атаки рф, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Сьогодні окупанти вкотре завдали удару в Київській області.

"Тілесних ушкоджень зазнали 4 людей, з них 2 доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.

"У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги - її доставлено до місцевої лікарні. Ще двоє постраждалих, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження, зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці. У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізовано до лікарні", - уточнив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Броварському районі, за даними поліції, пошкоджено 8 приватних будинків, 3 транспортні засоби та господарчу будівлю. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині, додав Калашник.

