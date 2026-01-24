$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 1316 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 7702 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 16503 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 32315 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 32700 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 29764 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26108 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 49879 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 45516 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21626 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Графіки відключень електроенергії
Четверо людей постраждали на Київщині через атаку ворога: показали наслідки

Київ • УНН

 38 перегляди

Внаслідок атаки окупантів у Броварському районі Київської області пошкоджено 8 приватних будинків, 3 автомобілі та господарчу будівлю. Четверо людей отримали тілесні ушкодження, двоє з них госпіталізовані.

Четверо людей постраждали на Київщині через атаку ворога: показали наслідки

Четверо людей отримали поранення у Київській області внаслідок атаки рф, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Сьогодні окупанти вкотре завдали удару в Київській області.

"Тілесних ушкоджень зазнали 4 людей, з них 2 доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.

"У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги - її доставлено до місцевої лікарні. Ще двоє постраждалих, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження, зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці. У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізовано до лікарні", - уточнив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Броварському районі, за даними поліції, пошкоджено 8 приватних будинків, 3 транспортні засоби та господарчу будівлю. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині, додав Калашник.

рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів24.01.26, 09:25 • 7692 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївська область
Війна в Україні
Броварський район
Київська область