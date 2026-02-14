Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок

$42.990.04
51.030.17
uk
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 10196 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 18416 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 20395 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 22680 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 46484 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 62473 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 46992 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31870 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42200 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 68008 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
93%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронцяPhotoVideo13 лютого, 15:27 • 3696 перегляди
Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-12Video13 лютого, 15:49 • 5150 перегляди
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT13 лютого, 16:00 • 5378 перегляди
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”Video17:30 • 6758 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto18:03 • 4706 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 46484 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 62473 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 51620 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 70706 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 111975 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43 • 3564 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto18:03 • 4730 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 32664 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 33444 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 37107 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Дипломатка

Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Вишгородському районі Київської області чоловік отримав множинні осколкові поранення, а жінка – закритий перелом. Їхній будинок зазнав значних пошкоджень, пожежу ліквідовано.

Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок

У Вишгородському районі Київської області чоловік і жінка постраждали через російський обстріл. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї, у жінки - закритий перелом кісток передпліччя.

Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога

- розповів Калашник.

Він додав, що внаслідок атаки сталася пожежа їх приватного житлового будинку: знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері.

"Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС. На місці події працюють усі відповідні служби. Триває фіксація та уточнення наслідків ворожої атаки", - резюмував начальник Київської ОВА.

Нагадаємо

В ніч на 5 лютого російські війська атакували Київщину дронами, внаслідок чого у Вишгородському районі постраждав чоловік з рваною раною грудної клітини.

У Вишгороді внаслідок російської атаки загинув працівник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго" 01.12.25, 11:49 • 3839 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій