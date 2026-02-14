Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок
Київ • УНН
У Вишгородському районі Київської області чоловік отримав множинні осколкові поранення, а жінка – закритий перелом. Їхній будинок зазнав значних пошкоджень, пожежу ліквідовано.
У Вишгородському районі Київської області чоловік і жінка постраждали через російський обстріл. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї, у жінки - закритий перелом кісток передпліччя.
Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога
Він додав, що внаслідок атаки сталася пожежа їх приватного житлового будинку: знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері.
"Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС. На місці події працюють усі відповідні служби. Триває фіксація та уточнення наслідків ворожої атаки", - резюмував начальник Київської ОВА.
Нагадаємо
В ніч на 5 лютого російські війська атакували Київщину дронами, внаслідок чого у Вишгородському районі постраждав чоловік з рваною раною грудної клітини.
