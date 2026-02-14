$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 10281 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 18644 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 20592 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 22866 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 46697 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 62680 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 47139 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31901 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 42236 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 68068 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 46697 просмотра
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 46697 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 62680 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 51686 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 70766 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 112037 просмотра
Атака на Киевскую область: двое раненых, горел частный дом

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В Вышгородском районе Киевской области мужчина получил множественные осколочные ранения, а женщина – закрытый перелом. Их дом получил значительные повреждения, пожар ликвидирован.

Атака на Киевскую область: двое раненых, горел частный дом

В Вышгородском районе Киевской области мужчина и женщина пострадали из-за российского обстрела. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи, у женщины - закрытый перелом костей предплечья.

Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь

- рассказал Калашник.

Он добавил, что в результате атаки произошел пожар их частного жилого дома: уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери.

"Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки", - резюмировал начальник Киевской ОВА.

Напомним

В ночь на 5 февраля российские войска атаковали Киевщину дронами, в результате чего в Вышгородском районе пострадал мужчина с рваной раной грудной клетки.

В Вышгороде в результате российской атаки погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго"01.12.25, 11:49 • 3839 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям