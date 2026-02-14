Атака на Киевскую область: двое раненых, горел частный дом
Киев • УНН
В Вышгородском районе Киевской области мужчина получил множественные осколочные ранения, а женщина – закрытый перелом. Их дом получил значительные повреждения, пожар ликвидирован.
В Вышгородском районе Киевской области мужчина и женщина пострадали из-за российского обстрела. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Подробности
По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи, у женщины - закрытый перелом костей предплечья.
Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Он добавил, что в результате атаки произошел пожар их частного жилого дома: уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери.
"Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки", - резюмировал начальник Киевской ОВА.
Напомним
В ночь на 5 февраля российские войска атаковали Киевщину дронами, в результате чего в Вышгородском районе пострадал мужчина с рваной раной грудной клетки.
