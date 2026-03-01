Атака на Херсон 1 березня - росіяни вбили 4 містян

У лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які були тяжко поранені через російський удар по Корабельному району Херсона. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Деталі

Він написав, шо о 13:20 російські окупанти обстріляли місто. На місці загинули двоє літніх жінок, які відпочивали біля свого під'їзду.

Водночас літні чоловік та жінка отримали важкі поранення. Постраждалих містян одразу відвезли до медзакладу, де лікарі почали боротися за їх життя. У херсонців були вибухові травми. Також уламки від снарядів травмували людям голови й тулуби. Через це намагання медиків не увінчалися успіхом й поранені померли.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня теж загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах, включаючи авіаудари, БПЛА та артилерію.