Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 20623 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 42141 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 52380 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 65488 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 69611 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 68976 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 51605 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 52561 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 54723 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Атака на Херсон 1 березня - росіяни вбили 4 містян

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона у лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще двоє жінок загинули одразу.

Атака на Херсон 1 березня - росіяни вбили 4 містян

У лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які були тяжко поранені через російський удар по Корабельному району Херсона. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Деталі

Він написав, шо о 13:20 російські окупанти обстріляли місто. На місці загинули двоє літніх жінок, які відпочивали біля свого під'їзду.

Водночас літні чоловік та жінка отримали важкі поранення. Постраждалих містян одразу відвезли до медзакладу, де лікарі почали боротися за їх життя. У херсонців були вибухові травми. Також уламки від снарядів травмували людям голови й тулуби. Через це намагання медиків не увінчалися успіхом й поранені померли.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня теж загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Окупанти завдали 781 удар по 36 населених пунктах, включаючи авіаудари, БПЛА та артилерію.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Запорізька область
Херсон