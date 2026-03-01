Атака на Херсон 1 марта – россияне убили 4 горожан

В больнице скончались 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, тяжело раненные в результате российского удара по Корабельному району Херсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Подробности

Он написал, что в 13:20 российские оккупанты обстреляли город. На месте погибли две пожилые женщины, отдыхавшие возле своего подъезда.

В то же время пожилые мужчина и женщина получили тяжелые ранения. Пострадавших горожан сразу отвезли в медучреждение, где врачи начали бороться за их жизнь. У херсонцев были взрывные травмы. Также осколки от снарядов травмировали людям головы и туловища. Из-за этого попытки медиков не увенчались успехом и раненые скончались.

Напомним

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта также погиб один человек, еще двое получили ранения. Оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам, включая авиаудары, БПЛА и артиллерию.