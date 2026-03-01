$43.210.00
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 20660 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 42176 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 52416 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 65516 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 69636 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 68992 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 51617 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 52571 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 54733 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Атака на Херсон 1 марта – россияне убили 4 горожан

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В результате российского обстрела Корабельного района Херсона в больнице скончались 85-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще две женщины погибли сразу.

Атака на Херсон 1 марта – россияне убили 4 горожан

В больнице скончались 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, тяжело раненные в результате российского удара по Корабельному району Херсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Подробности

Он написал, что в 13:20 российские оккупанты обстреляли город. На месте погибли две пожилые женщины, отдыхавшие возле своего подъезда.

В то же время пожилые мужчина и женщина получили тяжелые ранения. Пострадавших горожан сразу отвезли в медучреждение, где врачи начали бороться за их жизнь. У херсонцев были взрывные травмы. Также осколки от снарядов травмировали людям головы и туловища. Из-за этого попытки медиков не увенчались успехом и раненые скончались.

Напомним

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта также погиб один человек, еще двое получили ранения. Оккупанты нанесли 781 удар по 36 населенным пунктам, включая авиаудары, БПЛА и артиллерию.

Александра Василенко

