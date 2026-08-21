Атака дронів на Суми: поранено двох людей, спалахнули пожежі
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки БпЛА на Суми постраждали двоє людей і виникли пожежі. Удар пошкодив двоповерховий будинок та цивільну інфраструктуру.
Внаслідок ворожої атаки на Суми у ніч на п'ятницю, 21 серпня, поранено двох людей. Про це повідомляє Сумська МВА, інформує УНН.
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Зазначається, що попередньо двоє людей постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у двоповерховий будинок.
Нічна масована атака БпЛА на Суми спрямована на обʼєкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському районі. Відбуваються пожежі на кількох локаціях
Там констатували, що загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників.
"Інформація щодо наслідків уточнюється", - додали в адміністрації.
Нагадаємо
Напередодні Суми та низка громад області залишилися без світла. У місті зупинилися тролейбуси, частина об’єктів водоканалу знеструмлена.
У Сумах через масовану атаку рф реактивними дронами загинули двоє людей17.08.26, 09:59 • 4001 перегляд