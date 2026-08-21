Атака дронов на Сумы: ранены два человека, вспыхнули пожары

В результате вражеской атаки на Сумы в ночь на пятницу, 21 августа, ранены два человека. Об этом сообщает Сумская ГВА, информирует УНН.

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Отмечается, что предварительно два человека пострадали в результате попадания вражеского БПЛА в двухэтажный дом.

Ночная массированная атака БПЛА на Сумы была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилой сектор в Ковпаковском районе. Произошли пожары в нескольких местах - рассказали в ГВА.

Там констатировали, что угроза повторных ударов сдерживает работу спасателей.

"Информация о последствиях уточняется", - добавили в администрации.

Напомним

Накануне Сумы и ряд общин области остались без света. В городе остановились троллейбусы, часть объектов водоканала обесточена.

В Сумах из-за массированной атаки рф реактивными дронами погибли два человека