В Сумах из-за массированной атаки рф реактивными дронами погибли два человека

В Сумах в результате ночного удара рф реактивными дронами погибли 2 человека, ещё 1 — ранена, сообщил в понедельник глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.

В результате ночного российского удара реактивными БПЛА по частному сектору Заречного района Сум погибли 2 человека: 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ранения получила 52-летняя жительница, которой оказали медицинскую помощь - написал Кривошеенко.

По его словам, в 2 местах, по которым были нанесены вражеские удары, 2 дома разрушены, повреждены 42 частных домовладения: 33 крыши, более 100 окон.

В ГСЧС, показав последствия, указали, что под удар врага попали жилой сектор и нежилые помещения. Из-за угрозы повторных ударов работы приходилось временно приостанавливать. Спасатели ликвидировали пожары.

И. о. мэра Сум Артём Кобзарь добавил, что "в результате массированной ночной атаки вражеских БПЛА в Заречном районе Сум повреждены жилые дома частного сектора, а также объект гражданской инфраструктуры".

Россия массированно атаковала Сумы ударными БПЛА, возникли масштабные пожары